Суд озвучит приговор по делу о пожаре в «Зимней вишне» 30 сентября

Заводской районный суд города Кемерово назначил оглашение приговора фигурантам первого уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» на 30 сентября.

Слушание состоится в 14:00 по местному времени (10:00 по московскому времени) в Ленинском районном суде города Кемерово, отметил собеседник РИА Новости. Рассмотрение этого дела по существу началось в мае 2019 года. На данный момент гособвинение запросило для фигурантов первого дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» реальные сроки от 5 до 14,5 лет.

Пожар произошел 25 марта 2018 года в торговом центре, где располагались кинозалы и детские игровые комнаты. В результате жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из них были детьми. По факту происшествия возбудили несколько уголовных дел и арестовали 15 человек.

Ранее зкс-глава торгового центра «Зимняя вишня» Юлия Богданова заявила, что не знала о недостатках здания и конструктивных изменениях помещения.