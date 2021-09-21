«Единая Россия» побеждает на выборах в ГД после обработки 100% протоколов

«Единая Россия» побеждает на думских выборах по партийным спискам с результатом в 49,82% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает Центризбирком.

Помимо ЕР в Государственную думу прошли КПРФ с результатом в 18,93% голосов, ЛДПР — 7,55% голосов, а также «Справедливая Россия» — 7,46% и партия «Новые люди» — 5,32% голосов. Эти партии смогли преодолеть пятипроцентный электоральный барьер.

Голосование на местных и думских выборах в этом году проходило в России в течение 17, 18 и 19 сентября в связи с мерами по противодействию распространению пандемии коронавируса. Явка в среднем по стране превысила 51%.