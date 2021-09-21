Сахалинские правоохранители задержали группу браконьеров-креветочников

Полицейские задержали на Сахалине группу местных жителей, занимавшихся незаконной добычей травяного чилима. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Ущерб от их деятельности составил 1,2 миллиона рублей. Сотрудники управления уголовного розыска по Сахалинской области при поддержке бойцов СОБР задержали группу лиц, занимавшихся добычей травяного чилима (вид из инфраотряда настоящих креветок).

Вылов чилима проводился в акватории Татарского пролива около села Поречье Углегорского района. Несколько браконьеров выходили в море, где расставляли ловушки и добывали креветку. Девушка и ее сообщники сбывали деликатес на рынках Углегорска и Южно-Сахалинска. Для обеспечения бесперебойной работы они использовали хозпостройку, в которой чистили и варили креветки, а после грузили в автомобиль.

Участники группы в момент задержания находились на незаконном промысле. Возбужденного по статье «незаконная добыча водных биологических ресурсов, группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде.