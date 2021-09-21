Россия восстановила авиасообщение с Белоруссией в полном объеме

Россия сняла все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на авиасообщение с Белоруссией, начиная с 21 сентября.

Частичное восстановление авиасообщения между двумя странами произошло 21 сентября в прошлом году. Сегодня воздушное сообщение между странами восстанавливается в полном объеме.

Авиакомпания «Белавиа» сообщала, что намерена увеличить количество рейсов в российские города. Ограничения Евросоюза, введенные против белорусской компании, привели к смене ее бизнес-модели. Началось развитие рейсов по странам СНГ, включая Россию, заявил первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков.

Президент России Владимир Путин в начале сентября во время конференции по итогам российско-белорусских переговоров сообщил, что все ковидные ограничения на авиасообщение с Минском снимаются.