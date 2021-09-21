Синоптики пообещали дождливую и туманную погоду в Южно-Сахалинске

Дождливая и пасмурная погода прогнозируется в Южно-Сахалинске. На Курильских островах ожидается погода без осадков, но температура будет невысокой.

Синоптики обещают прохладную и туманную погоду в течение всего дня на юге региона. Отмечается, что температура воздуха достигнет +16 градусов. Местным жителям следует готовиться к порывам восточного и северо-восточного ветра. На севере Сахалина ночью температура воздуха опустится до +6 градусов.

Температура воздуха в Северо-Курильском районе поднимется до +11 градусов. Синоптики в Курильске прогнозируют облачную погоду, а термометры покажут +17 градусов.

Ранее стало известно, что москвичей ожидает потепление до 13 градусов в четверг. В пятницу воздух может прогреться до 15 градусов выше нуля.