Франция показала свою неэффективность в странах Африки, но их желание участвовать в политических процессах не дает им возможности вывести свои войска из Мали.

Париж не следует никам международным документам, продолжая оставаться в Мали, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, Франция не уважает жителей и традиции африканских стран, преследуя свои корыстные цели. Милонов считает, что малийские власти должны самостоятельно принимать решения, без влияния правительства европейской страны. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

«Когда-то Франция была прославлена, но те времена давно прошли. Авторитет утрачен полностью. Париж не способен бороться с терроризмом, он это не умеет, а главное — не хочет. Там же дешевая рабочая сила, ресурсы. Как такой источник дохода можно бросить!» — заявил Милонов.

По словам Милонова, Россия может помочь Мали, как это было сделано в ЦАР. Политик объяснил, почему французы дают обещания, но не выполняют их. Парижу крайне выгодно любыми способами сохранить военное присутствие в Мали, констатировал собеседник издания.