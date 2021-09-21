Посольство России в Вашингтоне обвинило США в кибератаках во время выборов в ГД

Соединенные Штаты произвели огромное количество кибератак во время проведения выборов в Госдуму в России. Об этом заявило посольство РФ в США.

Центризбирком выявил беспрецедентное число кибератак во время думских выборов в России. Отмечается, что половина из них была совершена с территории США. Дипломаты требуют от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет. Сообщение об этом ведомство разместило на своей странице в Facebook.

По мнению российских дипломатов, целью взломов со стороны США является «дискредитация российской избирательной системы».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула, что все заявления ЕС о непризнании итогов выборов в Госдуму являются попытками запугать Россию. Общественная палата (ОП) сообщала, что в ходе выборов в Госдуму было зафиксировано большое количество фейков.