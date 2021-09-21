Пушков: американцы больше не нуждаются в НАТО и поэтому разваливают Альянс

Соединенные Штаты Америки, главной целью которых является борьба с Китаем, не нуждаются в помощи Европы, чьи стратегические возможности совсем невелики. Поэтому американцы и предпринимают шаги, направленные на развал НАТО.

Такое мнение, комментируя новости о создании Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией нового оборонного альянса AUKUS, в своем Telegram-канале изложил российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее Франция, которая в результате создания англосаксонского альянса AUKUS лишилась многомиллиардного контракта на строительство подводных лодок для Австралии, вновь призвала Евросоюз создать собственную, независимую от НАТО, военную структуру.

По словам председателя Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, европейцев, которых и так не устраивало поведение США, особенно возмутил тот факт, что американцы, ведя с Австралией и Великобританией переговоры о создании тройственного военного альянса, не посчитали нужным уведомить об этом союзников по блоку НАТО. В результате в ЕС все чаще раздаются призывы к проведению более самостоятельной политики.

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Главной проблемой Европы, считает сенатор, является постепенная утрата влияния в мире, а также зашедшие в тупик отношения с Россией, потеря авторитета на Ближнем Востоке и отсутствие сотрудничества с Китаем.

«Европейцы возмущены поведением США, разочарованы их бессилием в Афганистане и все чаще говорят о необходимости проводить собственную политику, а не рассчитывать на США. Но с кем ЕС будет строить свою политику? — рассуждает Пушков. — И общей продуманной стратегии у нее (у Европы) нет, есть лишь отдельные реакции на отдельные проблемы. Не более того. Зато очень много уверенности в своей правоте и много идеологии».

А Североатлантический альянс и вовсе рискует стать главным рудиментом ХХ века, что является главным кошмаром генсека НАТО Йенса Столтенберга, заключил сенатор.