Инаугурация главы Белгородской области Гладкова пройдет 27 сентября

Инаугурация главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, который одержал победу на выборах, состоится 27 сентября.

Документом с этой информацией поделился сайт регионального правительства. В нем сказано, что предстоит организовать 12-е заседание Белгородской областной думы VII созыва в торжественной обстановке 27 сентября. Также нужно будет вынести на рассмотрение депутатов вопрос о вступлении на пост главы Белгородской области. Соответствующей информацией поделились «Известия».

Выборы состоялись в период с 17 по 19 сентября. Впервые прошли досрочные выборы главы региона. Гладков заручился поддержкой 78,79% избирателей.

Политик является выпускником третьего потока «школы губернаторов», программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Она начала работу в июне 2017 года.