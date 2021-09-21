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Инаугурация главы Белгородской области Гладкова пройдет 27 сентября

Инаугурация главы Белгородской области Гладкова пройдет 27 сентября

Инаугурация главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, который одержал победу на выборах, состоится 27 сентября.

Документом с этой информацией поделился сайт регионального правительства. В нем сказано, что предстоит организовать 12-е заседание Белгородской областной думы VII созыва в торжественной обстановке 27 сентября. Также нужно будет вынести на рассмотрение депутатов вопрос о вступлении на пост главы Белгородской области. Соответствующей информацией поделились «Известия».

Выборы состоялись в период с 17 по 19 сентября. Впервые прошли досрочные выборы главы региона. Гладков заручился поддержкой 78,79% избирателей.

Политик является выпускником третьего потока «школы губернаторов», программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Она начала работу в июне 2017 года.