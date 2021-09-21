Глава МИД Франции Ле Дриан планирует провести переговоры с Лавровым

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан планирует встретиться с коллегой из России Сергеем Лавровым.

С Москвой и Пекином нужно обсудить нарушения обязательств со стороны Ирана, заявил французский дипломат. Эта тема вызывает беспокойство во Франции. Об этом Ле Дриан рассказал на пресс-конференции на полях 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он уточнил, что намерен провести двустороннюю встречу с российским коллегой, чтобы обсудить на ней такие темы, как Иран, Афганистан, Ливию и Украину. Трансляция мероприятия проводится в соцсетях представительства Франции в ООН.