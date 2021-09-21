Новосибирский Люцифер подал в суд на РПЦ и требует 666 рублей

Житель Новосибирска Люцифер Владимирович Кончаков-Багратион, который был при рождении Алексеем Южаниным, подал иск в суд на Русскую православную церковь (РПЦ).

Иск принял Хамовнический суд Москвы. Люцифер требует от православной церкви 666 рублей за упоминание его имени в негативном ключе. Сибиряк считает, что было совершено покушение на честь и достоинство.

Летом текущего года житель Новосибирска сменил имя на Люцифер. По его словам, он еще детстве понял, что его необходимо называть только так. На латинском это слово обозначает «несущий свет».

Алексей Южанин считает, что РПЦ искажает смысл его имени. В результате чего дискредитирует всех Люциферов в глазах людей. Сибиряк требует опровержение информации, которую распространили про Люцифера, и 666 рублей в качестве моральной компенсации, потому что в астрологии 6 означает Венеру.