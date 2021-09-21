США атаковали лидера боевиков «Аль-Каида» в Сирии

Военные США на северо-западе Сирии нанесли удар по одному из лидеров группировки «Аль-Каида»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Центральное командование вооруженных сил США ранее признало ответственность за авиаудар в окрестностях города Идлиб. Отмечалось, что американские военные совершили успешную атаку по цели без потерь среди гражданского населения. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.

СМИ сообщали, что беспилотник военных США нанес удар по автомобилю, в котором находились трое боевиков. Глава Разведуправления Минобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье сообщал, что группировке может понадобиться до двух лет для восстановления своего потенциала.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации