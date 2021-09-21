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Коротченко озвучил возможное жесткое решение РФ по Украине после запуска «СП-2»

Коротченко озвучил возможное жесткое решение РФ по Украине после запуска «СП-2»

Россия должна лишить Украину возможности зарабатывать на транзите газа в Европу сразу после того, как будет запущен в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2».

Такое предложение в личном Telegram-канале изложил военный эксперт Игорь Коротченко, по словам которого, России следует выстраивать прагматичную внешнюю политику, основанную исключительно на собственных национальных интересах.

России нужно поддерживать отношения с самодостаточными партнерами, которые не будут у нее ничего клянчить, а предложат равноправные отношения.

«А разные там "братушки" и "братские христианские народы" лесом пусть идут! И пусть платят за все — а то присосались, хватит кормить их за счет граждан РФ», — подчеркнул эксперт.

В качестве примера такой внешнеполитической стратегии Коротченко привел Соединенные Штаты Америки, которые ничего ни для кого не делают бесплатно. И даже Украине не оказываю бесплатной помощи – даже если что-то ей дадут, тут же берут за это плату либо живыми деньгами, либо «интересными для Вашингтона ништяками».

А у России то один «союзник» что-то выпрашивает даром, то другой. При этом Москва прощает иностранным «партнерам» многомиллиардные кредиты, хотя могла бы направить эти деньги на то, чтобы погасить многодетным семьям ипотечные кредиты.

Коротченко озвучил возможное жесткое решение РФ по Украине после запуска «СП-2»
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В качестве одной из решительных мер России по отношению к соседним странам, которые пользуются своим выгодным географическим положением не только для наживы, но и для шантажа, Коротченко предлагает перекрыть прокачку газа по украинской газотранспортной системе сразу после того, как начнет работать проложенный по дну Балтийского моря напрямую в Германию «Северный поток – 2».

«Как только достроят «Северный поток — 2» — Украину надо полностью отключить от транзита российского газа, и пусть в Европу идут! (где этих халявщиков никто кормить не будет)», — пишет Коротченко.

Напомним, в начале сентября руководство компании «Газпром» сообщило о том, что газопровод «Северный поток – 2» достроен, и поставки газа по нему в Европу могут начаться уже в октябре.