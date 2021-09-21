Коротченко озвучил возможное жесткое решение РФ по Украине после запуска «СП-2»

Россия должна лишить Украину возможности зарабатывать на транзите газа в Европу сразу после того, как будет запущен в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2».

Такое предложение в личном Telegram-канале изложил военный эксперт Игорь Коротченко, по словам которого, России следует выстраивать прагматичную внешнюю политику, основанную исключительно на собственных национальных интересах.

России нужно поддерживать отношения с самодостаточными партнерами, которые не будут у нее ничего клянчить, а предложат равноправные отношения.

«А разные там "братушки" и "братские христианские народы" лесом пусть идут! И пусть платят за все — а то присосались, хватит кормить их за счет граждан РФ», — подчеркнул эксперт.

В качестве примера такой внешнеполитической стратегии Коротченко привел Соединенные Штаты Америки, которые ничего ни для кого не делают бесплатно. И даже Украине не оказываю бесплатной помощи – даже если что-то ей дадут, тут же берут за это плату либо живыми деньгами, либо «интересными для Вашингтона ништяками».

А у России то один «союзник» что-то выпрашивает даром, то другой. При этом Москва прощает иностранным «партнерам» многомиллиардные кредиты, хотя могла бы направить эти деньги на то, чтобы погасить многодетным семьям ипотечные кредиты.

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В качестве одной из решительных мер России по отношению к соседним странам, которые пользуются своим выгодным географическим положением не только для наживы, но и для шантажа, Коротченко предлагает перекрыть прокачку газа по украинской газотранспортной системе сразу после того, как начнет работать проложенный по дну Балтийского моря напрямую в Германию «Северный поток – 2».

«Как только достроят «Северный поток — 2» — Украину надо полностью отключить от транзита российского газа, и пусть в Европу идут! (где этих халявщиков никто кормить не будет)», — пишет Коротченко.

Напомним, в начале сентября руководство компании «Газпром» сообщило о том, что газопровод «Северный поток – 2» достроен, и поставки газа по нему в Европу могут начаться уже в октябре.