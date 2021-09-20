«Газпром» приостановит транзит газа по «Силе Сибири» в Китай

«Газпром» приостановит на неделю экспортный газопровод в Китай «Сила Сибири» с 22 по 29 сентября для проведения планового обслуживания.

Транзит газа будет приостановлен. Об этом сообщили с российской стороны.

«Сроки проведения работ согласованы «Газпромом» и китайской компанией CNPC в 2020 году. По ранее достигнутой договоренности, профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью», — говорится в сообщении.

Транзит газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по «Силе Сибири» стартовал в конце 2019 года. После запуска первые пять лет даются на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год. В 2020 году по «Силе Сибири» прошло порядка 4,1 млрд куб. м газа. За семь месяцев 2021 года по газопроводу прошло около 5,5 млрд кубометров голубого топлива.