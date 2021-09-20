Кирби: Пентагон не видит угрозы терроризма из Афганистана

США не видят террористической угрозы из Афганистана, но продолжает следить за ситуацией в стране, заявил на регулярном брифинге в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон остается бдительным и продолжает следить за ситуацией в Афганистане, Ираке и Сирии. Как уточнил Кирби, потенциально от таких стран может исходить опасность в отношении американцев. Однако в данный момент угрозы терроризма из Афганистана США не видят.

«Мы не видим реальной угрозы терроризма из Афганистана прямо сейчас», — сообщил Кирби.

«Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) начал масштабное наступление в Афганистане весной, после того как США объявили о выводе своих сил из страны. Афганский президент Ашраф Гани 15 августа бежал из Кабула, талибы вошли в город без боя и взяли его под контроль. Американские военнослужащие полностью оставили Афганистан к началу сентября.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации