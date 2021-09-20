Белый дом сообщил о планах Байдена начать этап интенсивной дипломатии

Президент США Джо Байден намерен выступить на Генассамблее ООН с речью о завершении войны в Афганистане и переходу к новому этапу внешней политики.

Главной темой Байдена станет вывод американских войск из Афганистана, а также открытие новой главы интенсивной дипломатии. Новый этап будет основан на соперничестве с другими странами, но не на начале холодной войны. Об этом заявил представитель администрации американского лидера в ходе телефонного брифинга для журналистов.

Согласно предоставленной информации, Байден скажет, что не верит в понятие холодной войны, при которой мир разделен на блоки. Напомним, с 21 по 27 сентября пройдет неделя высокого уровня на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.