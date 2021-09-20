Медики опознали всех шестерых погибших при стрельбе в университете Перми

Медицинские службы опознали всех шестерых погибших во время стрельбы в пермском вузе. Отмечается, что среди них пять женщин и один юноша.

Жертвой стал молодой человек в возрасте 20 лет. При стрельбе в университете в Перми также погибла врач-эндоскопист с 39-летним стажем, которая работала в городской клинической больнице №7. Об этом информирует ТАСС.

СК РФ сообщал, что от выстрелов студента в пермском вузе погибли шесть человек, еще 28 пострадали. Нападавший оказал сопротивление при задержании и был ранен. Его состояние оценивается как тяжелое. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.