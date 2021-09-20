Сатановский: американцы взялись за Францию, остальным приготовиться

Вашингтон принялся «обувать» Париж по всему миру, отняв у него менее чем за неделю второй крупный оборонный контракт, и можно предположить, что на достигнутом американцы не успокоятся.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказывает политолог Евгений Сатановский, комментируя известия о том, что Соединенные Штаты Америки перехватили у Франции шестимиллиардный контракт на поставку Швейцарии истребителей.

Об этом стало известно спустя лишь несколько дней после того, как Австралия разорвала заключенный с Францией еще в 2017 году контракт на строительство подводных лодок на 66 миллиардов долларов, также передав этот контракт американцам

«Франция получила очередную оплеуху от Соединенных Штатов (…) Никаких "Рафалей", только F-35! — описывает ситуацию Сатановский. — Причем, что особенно обидно, швейцарцы продолжали вести с французами вежливые беседы по "Рафалям", когда уже приняли все решения, относительно закупок американской военной техники».

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Еще после того, как стало известно о том, что американцы перехватили у французов австралийский контракт на подводные лодки, французский президент Эммануэль Макрон отозвал в Париж из Вашингтона посла, а также отменил намеченные в Штатах праздничные торжества, посвященные 240-летней годовщине Чесапикского сражения.

Этот демарш, по мнению Сатановского, может стать ответом Парижа сразу на все обиды со стороны США – уже нанесенные и будущие.

«Раз уж Вашингтон начал обувать Париж буквально по всему миру. Какие там еще у французов есть крупные контракты, которые американцы могут перехватить? По крайней мере, в сфере экспорта вооружений и военной техники они себя особо стеснять не будут. Да и не только там. Что называется, Франция свое получать начала, остальным приготовиться», — предупреждает политолог.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / pixabay.com

Ведь у США помимо Франции есть и другие союзники по НАТО с хорошо развитой военной промышленностью. А как американцы умеют выкручивать руки, хорошо помнит Израиль, которого американцы в 1990-х годах заставили похоронить проект «Лави», напомнил Сатановский. Хотя тогда Израиль смог в отместку Вашингтону за давление, из-за которого пришлось свернуть проект нового самолета, продать чертежи этого самолета Китаю, чем привел Штаты в бешенство.

Но Макрон вряд ли сможет ответить Америке чем-то настолько же ощутимым, разве что повесит на Елисейских полях портрет Байдена и будет его использовать, как мишень для игры в дартс, иронизирует политолог.

Пока сама Франция считает американцев своими союзниками, Соединенные Штаты будут жестко и последовательно пресекать все попытки Парижа играть самостоятельную роль на мировой или даже на европейской арене.