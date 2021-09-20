ЦСКА обыграл «Спартак» в столичном дерби

ЦСКА удержал победу над «Спартаком» в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0.

Встреча на поле ЦСКА закончилась победой хозяев поля. Счет в матче на 81-й минуте открыл ЦСКА, мяч забил нападающий армейцев Антон Заболотный. Позднее, на 90+1-й минуте встречи он получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 76 минуте форвард гостей Квинси Промес открыл счет, но он был не засчитан из-за офсайда.

Первый тайм не отличился яркими моментами, игра прошла на невысоких скоростях, выделились разве что два опасных дальних удара у красно-белых. Победа принесла ЦСКА сдвиг по турнирной таблице: команда обогнала «Нижний Новгород» и заняла седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. «Спартак» остался на девятом месте.