«Профилактику нужно проводить»: член ОП РФ рассказал о методах борьбы с потенциальными убийцами

Гостем экстренной пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему стрельбы в Перми стал член Общественной палаты (ОП) России Михаил Аничкин.

Первый заместитель комиссии по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией ОП РФ объяснил, почему случаям с гибелью людей в результате стрельбы уделяется особое внимания, учитывая их малое количество в общей статистике преступлений. Аничкина выдвинул свою версию такого положения вещей.

«Потому что это резонансный случай, который выплескивается в информационную сферу, и, соответственно, население начинает сразу будоражить», — заявил спикер.

Вспоминая недавний запрет на продажу ножей в магазинах Австралии, Аничкин усомнился в успехе подобного предприятия в России. Вместо таких мер, член Общественной палаты РФ предлагает населению быть внимательными в обществе и помогать людям, вынашивающим не менее страшные планы, преодолеть этот «недуг». Также эксперт прокомментировал существующее законодательство, назвав его жестким, если исполнять букву закона.

«Профилактику нужно проводить лиц, которые склонные к такому. Это кропотливая работа, которую нужно провести Государственной думе, а также поработать над усовершенствованием тех законов, которые есть», — добавил общественный деятель.

Напомним, что трагедия в Пермском государственном университете (ПГНИУ) случилась сегодня утром. Студент Тимур Бекмансуров пришел в здание вуза с огнестрельным оружием и открыл огонь по персоналу вуза и учащимся. Жертвами атаки стали шесть человек, еще 28 получили ранения. Стрелка обезвредил сотрудник ДПС.