Пермскому стрелку грозит пожизненное наказание по статье «Убийство»

Молодому человеку, устроившему стрельбу в пермском университете, грозит пожизненное лишение свободы.

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, 18-летнему Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в пермском университете, грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Прокуратура Пермского края в ходе проверки изучит образ жизни, а также круг общения молодого человека, который устроил нападение на Пермский государственный университет. Как сообщил прокурор Пермского края Павел Бухтояров, это необходимо для установления мотива действий 18-летнего юноши.