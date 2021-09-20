Белый дом подтвердил желание Байдена провести переговоры с Макроном

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен провести переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, заявили в Белом доме.

В резиденции главы государства подтвердили его желание побеседовать с французским политиком. Байден хочет обсудить отношения Вашингтона и Парижа. По словам представителя администрации высокого ранга, США «с нетерпением ожидают» телефонной беседы лидеров.

«Президент (США. — Прим. ред.) хочет сообщить о своем желании тесно работать с Францией в регионах Индийского и Тихого океанов, а также во всем мире», — подчеркнул чиновник.

Ранее Вашингтон, Лондон и Канберра заключили новое соглашение в сфере безопасности (AUKUS). После власти Австралии объявили о разрыве оборонного контракта с Францией. Соглашение было самым крупным в истории Парижа. Французская сторона назвала сложившуюся ситуацию ударом в спину.