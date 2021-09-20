Российский дипломат Рябков и посол США Салливан обсудили международные вопросы

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с послом США Джоном Салливаном в Москве.

Дипломаты в ходе встречи обсудили актуальные международные вопросы, отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Ранее стало известно, что МИД через Салливана передал в Госдепартамент и Совет национальной безопасности США заявление о недопустимости вмешательства американской стороны в российские выборы.

Глава дипведомства Сергей Лавров заявил, что полученные послом Соединенных Штатов доказательства о вмешательстве Вашингтона в выборы являются очень серьезными. Москва ожидает от Белого дома объяснений причин происходящего, передает телеканал «360».