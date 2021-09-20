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Ученые из Мельбурнского института выявили биологическую причину ожирения

Ученые из Мельбурнского института выявили биологическую причину ожирения

Биологическую причину ожирения удалось установить австралийским исследователям из Мельбурнского института фармацевтических наук.

Специалисты провели научную работу и выяснили, что ожирение может возникать из-за дисфункции лимфатической системы брыжейки. Это орган пищеварительной системы организма, который скрепляет органы брюшной полости и заднюю стенку живота. Результаты исследования показали, что в брыжейке может формироваться сеть извилистых сосудов лимфы. К этому приводит включение в рацион продуктов с высоким содержанием жиров.

При этом сосудистая сеть в брыжейке начинает пропускать лимфатическую жидкость в область брюшины. Это, в свою очередь, становится причиной накопления абдоминальных жировых отложений. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.