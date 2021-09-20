Ученые из Мельбурнского института выявили биологическую причину ожирения

Биологическую причину ожирения удалось установить австралийским исследователям из Мельбурнского института фармацевтических наук.

Специалисты провели научную работу и выяснили, что ожирение может возникать из-за дисфункции лимфатической системы брыжейки. Это орган пищеварительной системы организма, который скрепляет органы брюшной полости и заднюю стенку живота. Результаты исследования показали, что в брыжейке может формироваться сеть извилистых сосудов лимфы. К этому приводит включение в рацион продуктов с высоким содержанием жиров.

При этом сосудистая сеть в брыжейке начинает пропускать лимфатическую жидкость в область брюшины. Это, в свою очередь, становится причиной накопления абдоминальных жировых отложений. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.