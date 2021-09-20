Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

США не станут оказывать помощь со строительством подлодок другим странам

США не станут оказывать помощь со строительством подлодок другим странам

Соединенные Штаты не станут помогать другим государствам со строительством подводных лодок, заявили в американской администрации.

Сообщается, что помощь будет оказана лишь Австралии. Недавно стало известно о планах Вашингтона помочь Канберре с атомными подводными лодками в рамках созданного оборонного альянса AUKUS между США, Австралией и Великобританией. Этот проект стал причиной отказа Канберры от уже подписанного с Францией контракта на создание 12 субмарин класса Barracuda.

Такие действия в Париже восприняли в качестве «удара в спину». На фоне этого власти Франции отозвали своих послов из США и Вашингтона для обсуждения стратегических последствий кризиса.