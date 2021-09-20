США не станут оказывать помощь со строительством подлодок другим странам

Соединенные Штаты не станут помогать другим государствам со строительством подводных лодок, заявили в американской администрации.

Сообщается, что помощь будет оказана лишь Австралии. Недавно стало известно о планах Вашингтона помочь Канберре с атомными подводными лодками в рамках созданного оборонного альянса AUKUS между США, Австралией и Великобританией. Этот проект стал причиной отказа Канберры от уже подписанного с Францией контракта на создание 12 субмарин класса Barracuda.

Такие действия в Париже восприняли в качестве «удара в спину». На фоне этого власти Франции отозвали своих послов из США и Вашингтона для обсуждения стратегических последствий кризиса.