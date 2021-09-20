Кедми рассказал, к чему американцев приведет их увлечение санкциями

Соединенные Штаты Америки настолько вошли во вкус в своей санкционной политики, что скоро у них не останется стран, против которых не были бы введены какие-либо ограничительные меры.

Такое мнение в комментарии информагентству SMnews высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по ироничному замечанию которого, США, вводя санкции такими темпами, рискуют столкнуться в итоге с тем, что у них не останется в мире геополитических партнеров, кроме Украины, Прибалтики и подобных им «серьезных» стран.

Сейчас Вашингтон собирается нанести удар по одному из партнеров США – Саудовской Аравии, отказавшись от сделки на поставку самолетов на 110 миллиардов долларов.

Возможно, это делается потому, что нынешнему президенту США Джо Байдену не интересна сделка, которую с Саудовской Аравией заключил его предшественник Дональд Трамп, предположил Кедми.

«У них же удивительная психология. История с трубопроводами с Канадой. Если Трамп за трубопроводы или за стену на границе с Мексикой, то Байден против», — напомнил израильский политолог.

facebook.com / Joe Biden / Donald J. Trump

Подобная линия развития государства, по ироничной оценке Якова Кедми, является очень продуктивной, ведь она направлена исключительно на соблюдение государственных интересов.

«Если их маневры против Саудовской Аравии приведут к отмене этой сделки на 110 миллиардов долларов, чудеса американской дипломатии способны на все, — добавил эксперт в заключение. — Они, вероятно, не слышали, что есть такое древнее орудие − бумеранг. И если не увернуться, то может быть больно».

Напомним, ранее Яков Кедми прокомментировал создание Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Австралией нового оборонного альянса AUKUS, в результате чего Австралия разорвала многомиллиардный контракт с Францией на постройку подводных лодок и передала его американцам. В Париже произошедшее назвали «ударом в спину», однако, по мнению политолога, новый альянс англосаксов был создан не против Европы, а главным образом против России и Китая.