Принцесса Беатриса Йоркская впервые стала мамой

Принцесса Беатриса Йоркская, внучка британской королевы Елизаветы II, родила дочь. Наследница знаменитости появилась на свет 18 сентября.

Она стала 11-й в очереди на королевский престол. Девочка родилась весом порядка 2,72 кг. Сообщение появилось на официальном портале Букингемского дворца. Роды прошли в элитной больнице в Лондоне Chelsea and Westminster Hospital. Принцесса чувствует себя хорошо, ее здоровью ничего не угрожает. Семья официально поблагодарила весь медицинский персонал роддома за высокий уровень обслуживания.

«Бабушки и дедушки нового ребенка и прабабушки и прадедушки были проинформированы и в восторге от этой новости», — говорится в сообщении.

Теперь принцесса Беатриса с нетерпением ждет момента, когда ей удастся познакомить новорожденную дочь и любимую прабабушку. Позже на связь с журналистами вышла и сама знаменитость, успокоив жителей Великобритании новостями об отличном самочувствии.