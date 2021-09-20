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Принцесса Беатриса Йоркская впервые стала мамой

Принцесса Беатриса Йоркская впервые стала мамой

Принцесса Беатриса Йоркская, внучка британской королевы Елизаветы II, родила дочь. Наследница знаменитости появилась на свет 18 сентября.

Она стала 11-й в очереди на королевский престол. Девочка родилась весом порядка 2,72 кг. Сообщение появилось на официальном портале Букингемского дворца. Роды прошли в элитной больнице в Лондоне Chelsea and Westminster Hospital. Принцесса чувствует себя хорошо, ее здоровью ничего не угрожает. Семья официально поблагодарила весь медицинский персонал роддома за высокий уровень обслуживания.

«Бабушки и дедушки нового ребенка и прабабушки и прадедушки были проинформированы и в восторге от этой новости», — говорится в сообщении.

Теперь принцесса Беатриса с нетерпением ждет момента, когда ей удастся познакомить новорожденную дочь и любимую прабабушку. Позже на связь с журналистами вышла и сама знаменитость, успокоив жителей Великобритании новостями об отличном самочувствии.