Переход Европы на «зеленую» энергетику провалился и теперь стало окончательно ясно, что ЕС не сможет выжить без экспортируемого из России газа.

Об этом в эфире YouTube-канала Radio Vera TV заявил политолог и экономист Михаил Хазин, который привел яркий пример своим словам.

Для начала Хазин отметил, что о провале ставки Евросоюза на возобновляемые источники энергии красноречиво говорят рекордный рост цен на газ и падение рейтинга партии «Зеленые» в Германии перед самыми выборами в бундестаг.

У Евросоюза, по словам эксперта, еще просто нет технологий, которые бы позволили без использования углеводородов и других традиционных в этой области ресурсов получать достаточные объемы электроэнергии, а те технологии, что есть, парадоксальным образом, наносят экологии больший вред, чем привычные методы генерации.

«Все орут, но никому не приходит в голову, что технологий под поставленные задачи пока нет. Более того, чтобы эту задачу решить, нужно резко нарастить выработку энергии и резко увеличить добычу полезных ископаемых, потому что нужны редкоземельные металлы и очень мощные аккумуляторы. Кстати, это сильный вред для экологии», — подчеркнул Хазин.

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При этом он рассказал о наглядной иллюстрации провала энергетической политики Евросоюза, которая выглядит, как отказ от использования нефти, газа и продуктов на их основе при одновременном использовании дизельной генерации электроэнергии для электрокаров.

По словам Хазина, недавно он видел сделанное в Европе фото, запечатлевшее именно такую ситуацию, и олицетворяющее собой полное фиаско курса на сокращение энергетического сотрудничества с Россией, которого придерживается политически мотивированное руководство Евросоюза.

«Пока можно сделать только такую штуку, как на увиденной мной картинке. Стоит зарядка для электромобиля, а сзади к этому же столбу присобачен дизель-генератор. То есть дизельным машинам ездить нельзя, а дизельный генератор на зарядку ставить можно, потому что электричества нет, — объяснил политолог. — По этой причине я считаю, что относиться к этому нужно достаточно скептически. Маятник, судя по всему, пошел в обратную сторону».

В заключение Хазин отметил, что, если в Европе начнется кризис, все станет совсем плохо, так как вдобавок к очень дорогому альтернативному электричеству, европейцы столкнуться еще и с нехваткой денег.

Федеральное агентство новостей /

Но Германия, по его словам, может добиться использования «Северного потока – 2» на полную мощность, несмотря на запрет Евросоюза. Для этого Берлину, если он будет нуждаться в дополнительных объемах газа, нужно будет только заявить, что новый российский газопровод проходит испытания, и тогда «Северный поток – 2» можно будет загрузить на 100%.