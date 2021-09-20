Девять человек остаются в тяжелом состоянии после стрельбы в пермском вузе

Состояние девяти пострадавших при стрельбе в Перми по-прежнему тяжелое. Такую информацию озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, решение по транспортировке пациентов из Перми будет принято после стабилизации состояния жертв стрельбы. Ориентировочно это может произойти утром во вторник, отметил глава Минздрава России.

Вооруженный молодой человек напал на Пермский государственный университет (ПГНИУ) утром 20 сентября. В результате стрельбы скончались шесть человек. Еще более 20 участников происшествия попали в больницу. Стрелка задержали силовики. Власти Пермского края объявили 21 сентября днем траура по погибшим.