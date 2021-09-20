Квартира пермского стрелка попала на видео в ходе обысков

Следственный комитет России опубликовал видеозапись обысков в квартире, где живет устроивший стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) злоумышленник.

Согласно данным СМИ, правоохранители осмотрели компьютер и книжные полки молодого человека. В процессе обысков в его комнате были обнаружены сейф с оружием и разбросанные по кровати патроны.

Стрельба произошла утром 20 сентября в здании ПГНИУ. Студент этого вуза, 18-летний Тимур Бекмансуров, пришел в учебное учреждение и открыл стрельбу по людям. В результате скончались шесть человек, еще свыше 20 получили ранения разной степени тяжести. Сам стрелок был задержан и направлен в больницу.