«Третья часть не подкачала»: зрители остались под впечатлением от фильма «Шугалей-3. Возвращение»

Фильм «Шугалей-3. Возвращение» произвел на зрителей огромное впечатление, о чем говорят высокие оценки в онлайн-кинотеатрах и масса положительных отзывов в Сети.

В основу трилогии легли реальные события, произошедшие с ученым-социологом Максимом Шугалеем и его переводчиком Самером Суэйфаном, которые попали в плен к ливийским боевикам. Как передает «ПолитРоссия», история третьей части не разочаровала фанатов первых двух картин.

«Фильм оказался настолько увлекательным и проникновенным, а новые события такими острыми и злободневными, что все опасения рассеялись с первых же минут. Третья часть не подкачала, вызвав массу эмоций», — написал один из зрителей.

Также пользователи оценили отличную режиссуру и актерскую игру. По их мнению, режиссер киноленты Михаил Вассербаум смог объединить все лучшее, что было в первых двух частях.

«Например, качественное балансирование между детективом и боевиком, захватывающие пейзажи пустыни и операторская работа. <...> Актерская игра Кирилла Полухина, которая заслуживает отдельных похвал», — отметил комментатор.

Киносага о Максиме Шугалее может получить продолжение. По словам продюсера картины Сергея Щеглова, открытая концовка третьего фильма напрямую говорит, что история еще не закончена.