Эксперт Прокопчук указал на успехи Беглова в управлении Петербургом

Губернатор Александр Беглов способствует процветанию Петербурга, считает политолог Александр Прокопчук.

Культурная столица России постоянно становится лучше. Это происходит благодаря эффективной деятельности Александра Беглова, убежден специалист. Как он отметил в комментарии ФАН, даже распространение COVID-19 не помешало губернатору сохранить и приумножить благополучие города.

Петербургское правительство изменило бюджет на текущий год. Известно, что казна дополнительно пополнится 130,8 млрд рублей. Расходы при этом возрастут на 44,7 млрд рублей, дефицитность бюджета уменьшится на 86,1 млрд рублей. Вливание в 15 млрд рублей идет из федеральной казны.

Предполагается, что «свободные» средства администрация города направит на удовлетворение различных нужд петербуржцев. Это и бесплатное питание для младшеклассников, и ежемесячные пособия семьям с детьми от трех до семи лет, и обновление системы здравоохранения. Дополнительные 8 млрд рублей правительство Северной столицы задействует для модернизации жилищных условий горожан.

«В очередной раз я поражаюсь тому, насколько политика Александра Беглова ориентирована на простого человека, — подчеркивает Прокопчук.

Как считает политолог, Беглов является примером мудрого менеджера и финансового деятеля, которому удается помнить о потребностях обычных людей и грамотно использовать имеющиеся средства.