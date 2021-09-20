Американский суд отклонил ходатайство о досрочном освобождении Ярошенко

Суд Нью-Йорка отклонил ходатайство защиты Константина Ярошенко об УДО, несмотря на то, что россиянин испытывает проблемы со здоровьем.

Адвокат надеется, что власти России в ближайшее время отправят США запрос для перевода Ярошенко на родину. Он заявил, что на данный момент нет возможности произвести обмен заключенными.

Российского летчика задержали 11 лет назад в Либерии и, никого не оповестив, увезли в США. Американские спецслужбы обвинили Ярошенко в подготовке сговора по доставке наркотиков в США. В 2011 суд вынес приговор гражданину РФ в виде 20 лет тюремного заключения.