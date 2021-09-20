«Давно себя зарекомендовал»: блогер Манукян указал на закономерность переизбрания Дюмина

Выбор туляков на голосовании за нового губернатора области не вызвал удивления, заявил блогер Вадим Манукян. Он прокомментировал переизбрание главы региона Алексея Дюмина.

Журналист указал на закономерность переизбрания губернатора Тульской области. Деятельность Дюмина стала примером того, как должен работать глава региона, подчеркнул Манукян. Он дал комментарий изданию iReactor.

«Дюмин уже давно себя зарекомендовал с очень позитивной стороны, поэтому для меня абсолютно неудивительно, что этот человек имеет такую высокую поддержку в своем регионе. Мы можем сравнить это с результатами Рамзана Кадырова, который в Чечне показал результат более 99%», — уверен блогер.

Алексею Дюмину удалось заручиться поддержкой туляков на фоне успехов области за последние пять лет. Губернатор отправился на выборы в качестве самовыдвиженца. В своей программе руководитель субъекта сделал акцент на плане развития региона в 2022-2026 годах.