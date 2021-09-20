Премьер Армении поздравил Путина с победой «Единой России» на думских выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил российского коллегу Владимира Путина в связи с победой партии «Единая Россия» на парламентских выборах.

Как сообщает пресс-служба армянского правительства, Пашинян попросил принять Путина искренние поздравления с проведением избирательного процесса в России. Результаты голосования свидетельствуют, что граждане РФ поддерживают курс руководства, отметил армянский премьер.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Примите мои искренние поздравления с убедительной победой партии „Единая Россия“ на выборах в Государственную думу», — говорится в послании российскому лидеру.

Также Пашинян выразил уверенность в конструктивном сотрудничестве парламентов Армении и России. По его словам, взаимодействие сторон значительно повлияет на развитие союзнических отношений Москвы и Еревана.