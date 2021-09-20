Поклонская пожелала прошедшим в Госдуму депутатам оправдать доверие избирателей

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала завершение думских выборов в России. Она пожелала новым коллегам оправдать доверие избирателей.

Поклонская отметила, что желает всем прошедшим в Госдуму депутатам оправдать доверие голосовавших за них граждан. Она порекомендовала народным избранникам способствовать укреплению авторитета российского парламента.

«Состоялись выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Желаю всем новым избранникам оправдать доверие людей», — написала Поклонская в Telegram.

Также депутат анонсировала новый этап в своей профессиональной деятельности. Она пообещала рассказать о «карьерных переменах» в ближайшее время.

В мае 2021 года Поклонская отказалась от участия в парламентских выборах из-за новой работы. Депутат не стала преждевременно комментировать сообщения о будущем трудоустройстве.