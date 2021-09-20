Токаев выразил Путину соболезнования в связи с инцидентом в Перми

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Стороны детально обсудили саммиты участников ОДКБ и ШОС, отметив их продуктивность в плане достигнутых договоренностей. Вместе с тем Токаев выразил свои соболезнования в связи с погибшими при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

«Владимир Путин, в свою очередь, просил передать слова сочувствия семьям погибших в результате инцидента со стрельбой в Алма-Ате», — отметили в пресс-службе Кремля.

Ранее 18-летний Тимур Б. вошел в здание вуза с боевым оружием и начал стрельбу по студентам и работникам университета. В результате его действий погибли шесть человек.