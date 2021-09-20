Безпалько объяснил, почему новый Евромайдан на Украине невозможен

Недовольство украинцев очередным повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, вопреки прогнозам ряда экспертов, не приведет Украину к новому Евромайдану в ближайшее время.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил член Совета по межнациональным отношениям при российском президенте Богдан Беспалько, комментируя мнение директора Украинского института анализа и менеджмента политика Руслана Бортника о том, что очередной Евромайдан может произойти в Киеве уже в начале 2022 года.

Ранее Бортник предположил, что низкий рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского в сочетании с ростом антиправительственных настроений у населения может привести к новому Майдану, так как, если на протест выйдут хотя бы 50 тысяч недовольных ростом тарифов украинцев, охранять офис главы государства будет уже некому.

«У него (у Владимира Зеленского) нет идеологического электората, который выйдет защищать его и будет сталкиваться с праворадикальными группами», –сказал Бортник в эфире украинского телеканала «Первый независимый».

При этом украинский эксперт добавил, что рост протестных настроений будет особенно вероятен в феврале и марте следующего года, когда на Украине окончательно закончатся запасы газа, жителям начнут приходить заоблачные счета за коммунальные услуги, а Донбасс столкнется с очередным витком кризиса.

Федеральное агентство новостей / Петро Панч

Однако, по мнению Богдана Безпалько, на Украине пока нет предпосылок для нового Евромайдана, хотя недовольство украинцев непрекращающимся ростом тарифов на ЖКУ действительно набирает силу.

«На протяжении последних семи лет тарифы повышались многократно. Они выросли очень сильно, и никакого обещанного снижения не наблюдается. Эти тарифы распределяются между несколькими платежами. В результате: раньше человек платил за поставки газа, а теперь он вынужден обслуживать еще и газораспределительную сеть и много чего еще. Были субсидии, которые теперь отменили», — напомнил Безпалько.

Однако, добавил он, еще слишком рано говорить о новом Майдане на Украине.

ФБА «Экономика сегодня» / Анна Агибалова

Майдан, объяснил политолог, представляет собой политическую технологию, за которой стоит ряд заинтересованных игроков, и часть этих игроков может находится за пределами государства, в котором организовывается цветная революция. Но сейчас никто не заинтересован в майдане, и никто его не поддержит.

«Кто сейчас будет поддерживать протесты? Американцев, в принципе, все устраивает. Европейский союз – тоже, за исключением нескольких моментов. Они не заинтересованы в смене власти на Украине, и поддерживать протестующих они не будут, — объяснил Безпалько. — Крупные внутренние игроки? У них к этому, может быть, и есть определенный интерес, но, скорее всего, договорившись с властью, они могут вывести протесты в мирное русло».

Кроме того, на Украине нет сейчас таком мощной организации или партии, у которой имелись бы собственная сеть и ресурсы чтобы выступить движущей силой майдана, заключил Богдан Безпалько.