Сложное пробуждение по утрам может указывать на жировую болезнь печени

Ученые из Университетской клиники Темпл в Филадельфии назвали неочевидный симптом, который может указывать на жировую болезнь печени.

По словам американских специалистов, заболевание зачастую протекает почти бессимптомно. Из-за этого человек может заметить недуг уже на позднем этапе, когда повышаются риски летального исхода, пишет Daily Express.

Однако один из признаков развития жировой болезни — это трудный подъем по утрам. Кроме того, о заболевании может говорить дискомфорт в правом верхнем углу живота, тошнота и артериальная гипертония.

При обнаружении у себя подобных симптомов ученые рекомендуют немедленно обратиться к врачу, чтобы пройти медицинский осмотр. Причинами болезни они назвали ожирение и повышенный уровень сахара в крови.