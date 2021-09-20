Политолог Баширов назвал возможный проход партии «Новые люди» в Госдуму неожиданным

Политолог Марат Баширов оценил предварительные итоги выборов в Государственную думу.

По его словам, партия «Новая люди», которая заняла пятое местно по итогам предварительного подсчета голосов, показала неожиданный результат. С другой стороны, в обществе уже давно созрел запрос на новые лица в политике. Если рассматривать этот вопрос под таким углом — результат кажется закономерным.

«Надо отметить, что эта партия сама создала себе нишу, сама собрала себе голоса. На мой взгляд, эти голоса не принадлежали никому — это было такое дополнительное вовлечение избирателей», — сказал он в беседе с корреспондетом телеканала «360».

Вместе с тем Баширов затронул и партию КПРФ, которая заняла второе место. По его словам, это некий возврат в 90-е годы.