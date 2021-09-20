«Потерялась часть бюллетеней»: Шугалей высказался о ситуации на выборах в Петербурге

Социолог Максим Шугалей связал потерю своих лидерских позиций на выборах в ЗакС Петербурга с пропажей части бюллетеней. Глава ФЗНЦ призвал Смольный найти документы.

Выдвиженец от партии «Родина» Максим Шугалей боролся за победу на выборах в депутаты ЗакСа в Петербурге. По данным экзит-полов, накануне социолог уверенно лидировал в ходе избирательной кампании на пятом одномандатном округе и опережал конкурентов из партий КПРФ и ЛДПР. Однако Шугалей лишился первенства из-за инцидента во время выборов: часть бюллетеней неожиданно пропала.

Шугалей уверен, что сможет восстановить позиции, как только бланки будут найдены. Об этом социолог рассказал в беседе с журналистами издания «Сенсаций.Нет».

«Сейчас я потерял лидерство, потому что часть бюллетеней на моем округе куда-то потерялась, и когда их найдут, думаю, мои результаты значительно улучшатся. Главное, их найти», — заявил Шугалей.

Властям Петербурга предстоит найти выход из сложившейся ситуации. Шугалей отметил, что представителям Смольного следует действовать открыто и в рамках закона.

«Я думаю, что если Смольный не хочет терять лицо, то он сам заинтересован найти пропажу», — подчеркнул ученый.

Максим Шугалей стал широко известен после того, как больше года провел в ливийском плену, в который попал во время визита в страну ради исследований в 2019 году. По возвращении на родину он стал депутатом парламента Республики Коми, а затем решил участвовать в выборах в ЗакС в своем родном городе.