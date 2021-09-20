Девять человек погибли и 16 пострадали после земельного спора в Пакистане

Местные жители организовали собрание, на котором обсудили строительство дороги отторжение земель крестьян для ее возведения. В результате начался конфликт, переросший в драку.

Участники потасовки достали оружие и начали стрелять по людям. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что из-за ЧП погибли девять человек. Еще 16 граждан получили травмы и были госпитализированы. При этом состояние пяти пациентов оценивается как тяжелое.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства случившегося. О задержании стрелков пока не сообщалось. Их точное количество неизвестно.