Великобритания заставит Amazon платить «справедливую долю налогов»

Компания Amazon должна платить «справедливую долю налогов». Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Bloomberg.

Одной из главных тем предстоящей встречи с главой компании Джеффом Безосом станет налоговая отчетность. В правительстве Великобритании сомневаются, что компания отчисляет в бюджет государства необходимое количество средств. Как сообщает Guardian, поводом стало резкое увеличение доходов фирмы — более чем в два раза за 2020 (20,63 миллиарда фунтов).

Проблема налогового регулирования мировых техногигантов оказалась актуальна не только для Великобритании. В июне этого года страны «Большой семерки» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — объявили о подписании соглашения по введению дополнительного налога для крупнейших мировых технологических компаний. Документ был принят с целью увеличить контроль над корпорациями в цифровом секторе. Для этого планируется установить дополнительную налоговую ставку в размере не меньше 15%.

twitter.com / @BorisJohnson

Тем не менее полный список компаний, которых затронет изменение налоговой политики, окончательно не утвержден. В качестве критерия отбора предлагается использовать рентабельность (отношение прибыли к выручке) на уровне 10% или больше. Однако в случае использования такого метода компания Amazon сможет обойти новый налог, так как в 2020 году ее рентабельность была на уровне всего 6,3 процента.

Напомним, что ранее, в прошлом году, глава Amazon Безос разбогател за один день на 6,4 млрд долларов.