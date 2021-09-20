Футболист Зиньковский эмоционально отреагировал на попадание в расширенный состав сборной

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский не поверил попаданию в расширенный список игроков, вызванных в сборную России на матчи квалификационного турнира ЧМ-2022.

Футболист признался, что узнал о включении из сообщений, которые в большом количестве приходили на телефон. По словам 25-летнего хавбека, он долго не понимал, что происходит.

«Находился в шоке! Сейчас лежу и не понимаю, что делать. Конечно, не ожидал такого поворота. Но скрывать не буду, очень рад!» — признался Зиньковский в интервью «Чемпионату».

Тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав футболистов, которые будут готовиться к октябрьским матчам против сборной Словакии и Словении, в шорт-лист попали 34 игрока. Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча отбора ЧМ-2022 и не потерпела ни единого поражения. Россияне сыграли вничью с хорватами (0:0), победили киприотов (2:0) и обыграли мальтийцев (2:0).