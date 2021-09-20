Ученые из МГППУ разработали систему, которая позволяет оценить умственное развитие детей

Ученые из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) создали специальную систему, которая позволяет оценить умственные способности детей.

По словам экспертов, новая технология способна оценить показатели с помощью игры с шариками, которая демонстрирует способности школьников к анализу и рефлексии. Результаты научной работы опубликованы в журнале «Культурно-историческая психология».

Так, добровольцам необходимо собрать шары одного цвета в линию по горизонтали, вертикали и диагонали. При этом шарики появляются не в хаотичном порядке, а с учетом определенной логики. Задача ребенка заключается в том, чтобы проследить данный алгоритм их появления и использовать знания для получения более высоких результатов.