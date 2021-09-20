Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Перми

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Премьер пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и заверил, что они получат необходимую помощь. В частности, медицинскую и психологическую. По мнению политика, людей необходимо поддержать в такой сложный период.

«От себя лично и от имени правительства желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал и выражаю глубокие соболезнования членам семей погибших. Вся страна искренне переживает вместе с вами», — сказал Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

После стрельбы в пермском университете было возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого установили. Он находится в больнице, поскольку при задержании оказывал сопротивление и получил ранение. Жертвами трагедии стали шесть человек.