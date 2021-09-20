Инцидент в пермском вузе стал трагедией не только для семей погибших, но и для всего государства, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер сделал заявление на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Путин назвал огромной бедой трагические события в Перми.

«Хочу начать со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми. Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях», — сказал президент.

Власти обеспечат все действия, необходимые для поддержки пострадавших и близких погибших. Правоохранительные структуры приложат все усилия для выяснения причин случившегося и расследования инцидента, добавил глава государства.

Трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла 20 сентября. В здание вуза вошел молодой человек и открыл огонь. В результате стрельбы, по последним данным, погибли шесть человек.