«Стрельба была слышна очень хорошо»: студентка пермского университета рассказала об атаке на вуз

Девушка, ставшая свидетелем стрельбы в Пермском исследовательском университете рассказала о произошедшем. В момент ЧП люди громко кричали и были на панике.

Студентка заявила, что видела стрелка в момент, когда он заходил в корпус. По ее словам, люди сразу же стали выпрыгивать из окон.

«Стрельба была слышна очень хорошо, так как мы были рядом с переходом из восьмого корпуса», — сказала жительница Перми.

Почти сразу же из здания началась эвакуация. Также девушка рассказала, что не знает о подозреваемом, пишет News.ru.

Жертвами вооруженного нападения стали шесть человек, сообщал источник ФАН в вузе. Информация о восьми не подтвердилась. Личности двух погибших девушек еще не установлены. В настоящее время подозреваемый в преступлении находится в больнице. Юношу ранили при задержании, так как он оказал сопротивление полиции.