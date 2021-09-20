Путин поблагодарил россиян за активное участие в голосовании

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за доверие и активную явку на выборах депутатов Государственной думы.

Он подчеркнул, что от работы парламентариев зависит стабильность и процветание России, а также ее развитие и движение вперед. В этой связи президент выразил надежду на сознательность депутатов, которые теперь должны оправдать доверие избирателей.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва проводились в России с 17 по 19 сентября. По итогам голосования явка составила 51,68%, что выше показателя избирательной кампании 2016 года. На этом фоне председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала выборы состоявшимися.