Дудчак предсказал скорую гибель Одесского припортового завода

Запад последовательно уничтожает украинские промышленность и экономику, доводя дело до закрытия предприятий, которые могут составить ему конкуренцию. Сейчас настало время закрытия Одесского припортового завода (ОПЗ).

Об этом в эфире программы «Мнение» на канале информационного агентства News Front заявил экономист Александр Дудчак, комментируя проходящие на Украине процессы.

Ранее замдиректора ОПЗ Николай Шуриков заявил, что завод, который с апреля 2018 года по август 2019 простаивал, теперь окончательно прекращает работать, так как все попытки стабилизировать производственный процесс провалились.

«Ситуация интересная и здесь можно снимать фильм что-то типа «Идеального шторма», так как подобные сюжетные линии наблюдаются давно и стремление уничтожить промышленность и экономику Украины есть, и Запад интересуют закрытие предприятий, которые могут составить конкуренцию Запада, — объяснил Александр Дудчак. — В такую категорию попал и этот припортовый завод».

По его словам, для простых украинцев закрытие Одесского припортового завода станет катастрофой, так как это уникальное предприятие могло бы быть приватизировано, и тогда оно бы продолжило работать. Хотя, с другой стороны, по-прежнему остались бы вопросы, где покупать дорогостоящее сырье, и куда сбывать готовую продукцию.

Федеральное агентство новостей /

Данное предприятие, скорее всего, погибнет, что очень жаль, так как в стране еще не успели произойти те перемены, который могли бы привести к свержению действующей власти и тогда украинские предприятия можно было бы спасти, отметил эксперт.

«Очень жалко, потому что не успели произойти изменения в самой Украине, те, которые могли бы свернуть голову, всей этой нечисти и дождаться того момента, когда эти предприятия остаются в рабочем состоянии, их можно будет загрузить сырьем, остаются квалифицированные люди, которые не разбежались», — подчеркнул Дудчак в заключение.

По словам эксперта, нынешние власти в стране не навсегда, и рано или поздно Украина начнет возрождаться. Но сейчас государство теряет уникальные предприятия, которые нереально будет восстановить.